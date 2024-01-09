Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerine dün gelen zammın ardından Marmaray ve metrobüs için yeni ücret tarifesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
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İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine dün zam yapılmasının ardından TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT'ye ait metrobüse de yüzde 18 oranında zam yapıldı.
* Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye
* Metrobüste en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira,
* Öğrenci 8,64 lira,
* Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.
İşte yeni zamlı tarifeler şöyle: