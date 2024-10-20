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Marmaray'da intihar! Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Sabah saat 11.10 sularında Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda, raylara atlayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Marmaray'da intihar! Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
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Sabah saat 11.10 sularında Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda meydana gelen olayda, istasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne giden trenin önüne atladı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin öldüğünü tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 Sosyal medyadan açıklama yapıldı

Marmaray'ın ön camı kırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili olarak Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda saat 11.10'da gerçekleşen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" denildi.

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