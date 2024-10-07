Marmaray'da seferler durdu! Açıklama yapıldı
İstanbul'da Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle kriz yaşanıyor. Yarım saati aşkın süredir tren seferleri durdu, bu durum duraklarda yoğun yolcu birikimine yol açtı.
İstanbul’un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.
Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
Teknik arıza açıklaması
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi. Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.
Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 7, 2024