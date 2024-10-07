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Marmaray'da seferler durdu! Açıklama yapıldı

İstanbul'da Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle kriz yaşanıyor. Yarım saati aşkın süredir tren seferleri durdu, bu durum duraklarda yoğun yolcu birikimine yol açtı.

Haber Merkezi
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Marmaray'da seferler durdu! Açıklama yapıldı
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İstanbul’un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Teknik arıza açıklaması

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi. Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

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