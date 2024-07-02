Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri başladı: Biletler ne kadar olacak?

Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenen törenle, ilk deniz otobüsü Fethiye'ye törenle uğurlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, denizci bir milletin çocukları olduklarını ve denizden kopamayacaklarını, çağlar boyunca nesillerin yüzünü denize döndüklerini söyledi.

"Arabalı feribot seferleri planlıyoruz"

Aras, çok uzun ve güzellikler dolu kıyılara sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlar ve turistler, Fethiye'den Marmaris'e, Marmaris'ten Fethiye'ye giderken bu güzel kıyıları görecekler. Özel tekneniz yoksa özel tekne kiralamazsanız bu kıyıları görme şansınız yok. Ama artık bu deniz otobüslerimiz sayesinde bu güzel kıyıları göreceksiniz. Marmaris Çamlı'dan da Bodrum'a arabalı feribot seferleri planlıyoruz. En kısa sürede hayata geçireceğiz."

Törenin ardından Başkan Aras ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu seferin ilk yolcuları deniz otobüsüyle Fethiye'ye doğru denize açıldı. 450 yolcu kapasitesine sahip deniz otobüsleri, saatte 25 deniz mili süratle kara yoluna alternatif olarak yolcu taşımacılığı yapacak.

Biletler ne kadar olacak?

Seferler günde dört defa olacak. İlk sefer Fethiye’den sabah 08.00’de başlayıp 10.40’da Marmaris’e varacak. Marmaris’ten ilk sefer 11.00’de başlayıp 13.40’da Fethiye’ye ulaşacak.

Son sefer ise Marmaris’ten 17.00’de kalkıp 19.40’da Fethiye’ye varacak. Fethiye’den son sefer ise 14.00’de hareket edip 16.40’da Marmaris’e ulaşacak.

Fethiye-Marmaris arası deniz otobüsü fiyatları ise şu şekilde:

Fethiye-Marmaris arası bir kişi: 301 TL

Fethiye-Marmaris arası 65 yaş üstü: 271 TL

Fethiye-Marmaris arası öğrenci: 271 TL

Fethiye-Marmaris arası engelli: 271 TL