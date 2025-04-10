Mattia Ahmet Minguzzi davası başlıyor! Duruşma öncesi mezarı tahrip edildi

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün yapılıyor.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:00'da görülecek.

Anne destek istemişti

Yasemin Minguzzi, duruşmadan önce bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Ben o gün orda binlerce insanı bekliyorum. Avukatlar, doktorlar, öğretmenler beni yalnız bırakmasınlar" demişti.

Avukat Rezan Epözdemir ailenin tehdit aldığını açıkladı

Ailenin vekili Dr. Rezan Epözdemir, ailenin sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını, konuya dair hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Epözdemir, duruşmanın yapılacağı Kartal'da, Minguzzi ailesine yönelik tehditler dolayısıyla güvenlik önlemleri alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Epözdemir ayrıca Minguzzi'yi öldürmekle suçlanan şüphelilerin "en ağır cezayı alması" için çalışacaklarını söyledi.

Duruşma öncesi mezar tahrip edildi

Bugün görülecek duruşma öncesi Ahmet Mattia Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Polis, mezarda inceleme yapıyor.

Ne olmuştu?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin kanlar içinde kaldığı anlarda cani saldırganın arkadaşı da defalarca tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Minguzzi cinayetinin ardından yeni düzenleme yolda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya gelmişti.

Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, “"Cumhurbaşkanımız bu meseleyi duyduğu andan itibaren çok ehemmiyetle takip etti. Çok üzüldü, ailenin acısını paylaştı. Tabii o görüşmeye Sayın Adalet Bakanımız da iştirak etti. Hatta Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak da konuyu ilk başından beri büyük hassasiyetle takip ediyor. Üzüntü paylaşımından sonra aile özellikle taleplerini dile getirdi. Bizim 18 yaş altı çocuk suçlular için tabirimiz, 'suça sürüklenen çocuklar' ve onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alırken bir taraftan da infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdi. Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak" demişti.