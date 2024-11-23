  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak
Takip Et

MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları Bakanlık tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı töreniyle açıklanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları Bakanlığın düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı töreniyle açıklanacak. 18.00’de başlayacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Atama sonuçları e-Devlet’ten öğrenilebilecek

Öğretmen adayları için atama süreci tamamlanıyor. MEB’e alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sistem giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar görüntülenebilecek.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ekranı için tıklayınız

Cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

Atama kararnameleri millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.

7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.

Göreve başlama için 15 günlük yasal süreç işleyecek

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılmasıÖğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılmasıEkonomi
MEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacakMEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacakEğitim
MEB duyurdu! Öğretmen adayları için Akademi Giriş Sınavı'nın detayları belli olduMEB duyurdu! Öğretmen adayları için Akademi Giriş Sınavı'nın detayları belli olduEğitim
Gündem
Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili oluyor, seferlerde gecikme var
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili oluyor, seferlerde gecikme var
‘Bebeğin fişini çek’ sözleri soruldu, Fırat Sarı kendini böyle savundu: 'Bunlar muhabbet'
Skandal sözleri böyle savundu, savcı tepki gösterdi
Bakan Uraloğlu'ndan Google açıklaması: Rekabet Kurumu'nu devreye sokabiliriz
Bakan Uraloğlu'ndan Google açıklaması: Rekabet Kurumu'nu devreye sokabiliriz
Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı! Erdoğan: Bu cesur kararı önemli buluyoruz
Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Erdoğan'dan yorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Nükleer savaş riski var, bu şaka değil
'Nükleer savaş riski var, bu şaka değil'