MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları Bakanlık tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı töreniyle açıklanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları Bakanlığın düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı töreniyle açıklanacak. 18.00’de başlayacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Atama sonuçları e-Devlet’ten öğrenilebilecek
Öğretmen adayları için atama süreci tamamlanıyor. MEB’e alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sistem giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar görüntülenebilecek.
MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ekranı için tıklayınız
Cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.
Atama kararnameleri millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.
7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.
Göreve başlama için 15 günlük yasal süreç işleyecek
Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.