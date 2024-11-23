MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları Bakanlığın düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı töreniyle açıklanacak. 18.00’de başlayacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Atama sonuçları e-Devlet’ten öğrenilebilecek

Öğretmen adayları için atama süreci tamamlanıyor. MEB’e alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sistem giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar görüntülenebilecek.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ekranı için tıklayınız

Cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

Atama kararnameleri millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.

7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.

Göreve başlama için 15 günlük yasal süreç işleyecek

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.