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MEB duyurdu: Okulların açılma tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. 

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk zili 11 Eylül'de çalacak. 

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