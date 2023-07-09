MEB duyurdu: Okulların açılma tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk zili 11 Eylül'de çalacak.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
🔔 İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
📌 İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
🔔 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
🏫Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl