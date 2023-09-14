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MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının, öğretmen ihtiyacının karşılamak için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Haber Merkezi
AA
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde yapılacak değerlendirmenin ardından, adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.

Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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