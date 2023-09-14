MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının, öğretmen ihtiyacının karşılamak için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.
25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde yapılacak değerlendirmenin ardından, adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.
Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.