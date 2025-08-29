Meclis ‘Gazze’ için olağanüstü toplanıyor

BESTİ KARALAR

CHP’nin bundan önceki ‘olağanüstü’ çağrılarına ‘destek’ vermeyen AK Parti, Filistin- Gazze konusunda mecliste ki tüm grupların aynı hassasiyette olması nedeniyle CHP’nin olağanüstü çağrısına Genel Kurul’a katılarak destek verecek. CHP’nin çağrısı üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i 29 Ağustos Cuma (bugün) olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da son gelişmeler ve İsrail’in saldırıları ile ilgili Meclis’i bilgilendireceğini duyurdu.

AK Parti’den destek

AK Parti de CHP’nin olağanüstü çağrısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, Genel Kurul’u bilgilendirmesi amacıyla Meclis’e davet ederek destek verdi. AK Parti yönetimi, “Filistin- Gazze konusunda Mecliste ki tüm gruplar aynı hassasiyette” diyerek Genel Kurul’da hazır olacaklarını aktardı.

CHP’nin tam kadro olarak katılacağı Genel Kurul’a diğer partilerinde aynı hassasiyeti göstereceği bekleniyor. AK Parti de Genel Kurul’da milletvekilleri ile hazır olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada, “Gazze’deki artık dayanılmaz boyuta ulaşan açlık nedeniyle konseyi olağanüstü toplantıya çağırdık ve rekor bir katılımla da toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle bu toplantının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde düzenlenmesi hedeflendi. Genel Kurul haftasına giderken, İslam ülkelerinin tek ses olarak, tek fikir olarak, tek yumruk olarak Filistin meselesinde pozisyon alması, aralarındaki fikir ayrıntılarını izah etmeleri, tek görüş oluşturmaları ve uluslararası topluma bu davanın taşıyıcısı olarak da yeni teklifleri sunması bizim için önemliydi” ifadelerini kullandı.

Diplomasi trafiği ve atılacak adımlar

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarının ardından, diplomasi trafiğini artırdı. Fidan’ın Genel Kurul’da, Gazze ile ilgili uluslararası yapılan son toplantılar, mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler ve bundan sonra Filistin ve Gazze için atılacak adımlar hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.