  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mehmet Şimşek: Enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz
Takip Et

Mehmet Şimşek: Enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağladıklarını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mehmet Şimşek: Enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, "Küçük işletmelere ve yatırımcılara "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık getirilmesi"ne ilişkin olarak açıkladığı kararı alıntılayarak, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek 'enflasyon düzeltmesi' kararını duyurdu: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkarılıyorBakan Şimşek 'enflasyon düzeltmesi' kararını duyurdu: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkarılıyorEkonomi
Enflasyon muhasebesi kararı iş dünyasında yankı bulduEnflasyon muhasebesi kararı iş dünyasında yankı bulduİş Dünyası
Gündem
Şanlıurfa'da kanlı arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kanlı arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, çok sayıda yaralı var
Kaza metrobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu
Kaza metrobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu
Metrobüs kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı: İşte kazanın nedeni
Metrobüs kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı: İşte kazanın nedeni
Ormanda 40 kilogramlık mantar buldu, 2 bin TL'ye sattı
Ormanda 40 kilogramlık mantar buldu, 2 bin TL'ye sattı
AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş peş peşe sallandı
Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız hastanelik oldu
Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız hastanelik oldu