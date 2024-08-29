Mehmet Şimşek: Enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağladıklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek, "Küçük işletmelere ve yatırımcılara "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık getirilmesi"ne ilişkin olarak açıkladığı kararı alıntılayarak, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağlıyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 29, 2024
Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor. https://t.co/R8mplkPIwx