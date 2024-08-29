Mehmet Şimşek: Enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, "Küçük işletmelere ve yatırımcılara "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık getirilmesi"ne ilişkin olarak açıkladığı kararı alıntılayarak, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.