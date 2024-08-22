Merkez Parti Genel Başkanı Bakır, partisinin manifestosunu açıkladı “Ekonomi politikalarımızı günübirlik sıcak para üzerine kurmayacağız”

Merkez Parti'de 3 Ağustos’ta yapılan olağanüstü kongrede Genel Başkanlık görevini üstlenen Pelin Gündeş Bakır, düzenlediği basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşların canını yaktığını dile getiren Bakır, Parti olarak piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimini benimsediklerini belirtti. Bakır, “Kur politikamızı kurun belirli bir süreç içerisinde, piyasa dengesi dahilinde ve doğru fiyat oluşumuna imkan tanınması üzerine kurgulayacağız. Ekonomi politikalarımızı günübirlik sıcak para üzerine kurmayacağız. Sıcak para girişine kısıtlamalar, kontroller ve vergiler koyacağız. Doğrudan yabancı yatırım sermayesini teşvik edeceğiz” dedi.

Yasa dışı göçmenleri bir program dahilinde vatanlarına geri göndereceklerini anlatan Bakır, Merkez Parti iktidarında hiçbir yabancıya vatandaşlık verilmeyeceğini söyledi.

"Şehirlerimizi ve sanayimizi fay hatlarından en az 20 kilometre uzağa taşıyacağız"

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin olası İstanbul depremi olduğunu hatırlatan Bakır, olası depremin ekonomiye getireceği yükün 300 milyar doların üzerinde olacağını dile getirdi. Bakır,”Yakın fay hatlarından etkilenen şehirlerimizi korumak için şehirlerimizi ve sanayimizi fay hatlarından en az 20 kilometre uzağa taşıyacağız. Depremler sonrasında orta ve ağır hasarlı konut sahibi vatandaşlarımızı belirsizlik içinde bırakmayacak, öngörülebilir, şeffaf politikalar izleyeceğiz” diye konuştu.