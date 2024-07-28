Mersin limanında korkutan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale etti. Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanının şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Mersin'in Silifke ilçesindeki liman şantiyesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale etmesi ile söndürüldü.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

Olay yerine karadan itfaiye ve arazözlar hava dan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı. Çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.