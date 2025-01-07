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Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 kardeş hayatını kaybederken, 5 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Zehirlenme olayı yaşanan evde ise uzman ekipler koruyucu kıyafetlerle inceleme yaptı.

Haber Merkezi
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Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı
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İlçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde dehşet bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 ve 4 yaşındaki kardeşler öldü

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

5 kişinin durumu ağır

Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

Evde inceleme yapıldı

Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

Sebebi henüz bilinmiyor

Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.

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