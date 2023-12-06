Mesut Yar Datça Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı

Daha önce birçok farklı kanalın ekran yüzü olan Sözcü TV spikeri Mesut Yar, mesleği bıraktı. Bu sabah yaptığı programda ayrılık haberini veren Yar, Datça Belediye Başkan Adayı Adayı olduğunu duyurdu. Yar, şu ifadeleri kullandı:

“1900’lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça’da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim.”

Mesut Yar kimdir?

İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun olan Mesut Yar, aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu.

2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı Burada Laf Çok programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer oldu Son olarak Star TV ve NTV’de ortak yayın olarak sabah haberlerini sunan başarılı gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, son olarak Sözcü TV’de görev aldı.