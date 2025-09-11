  1. Ekonomim
  Mesut Yar, Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında İzleyicilerden öğrendi
Mesut Yar, Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında İzleyicilerden öğrendi

Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Mesut Yar, Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında İzleyicilerden öğrendi
Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu toplam 121 şirkete kayyum atandı. Şirketlere yönelik soruşturmalarda “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları öne çıktı.

Habertürk'te o sırada canlı yayında olan sunucu Mesut Yar haberi aradan geçen 1 saatin ardından paylaştı. 

"Bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum"

Ünlü sunucu Mesut Yar, "Sizden gelen soruları yanıtsız bırakmam gibi bir şey söz konusu olmaz, olamaz. Sabahtan beri bana sorulan bir şey var. Altyazıda da yayınlamaya başladık. TMSF sizin de okuduğunuz üzere Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sizi şerefimle temin ederim ki; bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım. Sizden gelen sorularla bunla karşı karşıya kaldım ve verebileceğim tek yanıt altyazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil." ifadelerini kullandı

