Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye’nin en soğuk yeri

Meteoroloji'nin “Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar” listesinin ilk dördünde Erzurum bulunuyor. -23 ile Tekman ilçesinin Hacıömer Köyü ilk sırada yer aldı. Erzurum’da -21,3 Horasan, -21 Pasinler ve -20,1 Tekman ilçeleri ülkemizin en soğuk yerleri oldu.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.