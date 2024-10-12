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Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

AA
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Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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