Çin’de piyasa kızıştı: Porsche'un satışları düşmeye başladı

Porsche gibi otomobil devleri, rekabetin önemli ölçüde artması ve lüks tüketime yönelik hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin uzak durması nedeniyle Çin'deki satışlarında düşüş yaşamaya başladı.

Porsche'nin Çin'deki üçüncü çeyrek satışları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Euronews’ten Indrabati Lahiri’nin haberine göre, markanın elektrikli Taycan modelinin satışları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) elektrikli araçlara (EV) olan talebin düşmesinin yanı sıra Taycan modeline özgü sorunlar nedeniyle yüzde 47 oranında düştü.

Fren hortumu ve batarya modülündeki sorunlar nedeniyle bu yılın Haziran ve Ekim aylarında üreticinin yaptığı geri çağırmalar da bu sorunlar arasında yer alıyor.

2023’e göre yüzde 29 düşüş

Şirket, bu yılın ocak ayından eylül ayına kadar Çin'de 43.280 araç teslim etti ve bu rakam 2023 yılının ilk dokuz ayına kıyasla yüzde 29'luk bir düşüşe işaret ediyor. Porsche, Kuzey Amerika'da 61.471 araç teslim etti ve bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daha azdı.

Almanya'nın dahil olmadığı Avrupa satışlarında, Taycan modelinin düşük performansına rağmen şirket 52.465 araç teslim etti.

“2024 için son hamle konusunda iyimseriz"

Porsche AG şirket sözcüsü Detlev von Platen iyimserliğini korudu. Platen yaptığı açıklamada, "Müşteri talebi güçlü bir seviyede kalmaya devam ediyor ve müşterilerimizin yeni modellerle ilgili geri bildirimleri çok iyi. Ürün bulunabilirliği arttıkça, 2024 için son hamle konusunda iyimseriz" dedi.

Pazar ortamının dünya çapında zorlu olmaya devam ettiğini söyleyen Platen, "Ancak, şirket tarihindeki en genç model yelpazesi ve satış bölgelerinde çok dengeli kalan bir satış yapısı ile sağlam bir konumdayız. Değer odaklı satış stratejimiz değerini kanıtlamıştır ve gelecekte de eylemlerimizin temelini oluşturmaya devam edecektir" diye konuştu.

Volkswagen’in satışları da yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15 düştü

Porsche'nin ana şirketi Volkswagen de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı ve satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15 düştü.

Volkswagen'in üst düzey yöneticilerinden Marco Schubert yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dokuz ayın ardından, Volkswagen Grubu teslimatları, zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde üç azaldı. Kuzey ve Güney Amerika'da önemli ölçüde büyüdük ve pazar payımızı arttırdık. Avrupa'da müşterilere araç teslimlerimizi büyük ölçüde sabit tutmayı başardık, ancak pazardan gelen önemli rüzgarlarla karşı karşıya kalıyoruz.”

“Almanya'da daha iyi bir maliyet tabanına sahip olmak şart”

Çin'deki rekabetin küresel anlamda bu düşüşe sebep olduğunu belirten Schubert, "Önümüzdeki aylarda, tüm markalarda çok sayıda cazip yeni model dünya çapında pazardaki konumumuzu güçlendirecektir. Bununla birlikte, gelecekte de bu ortamda başarılı olabilmek için özellikle Almanya'da daha iyi bir maliyet tabanına sahip olmak şart" diye ifade etti.

Çin'in elektrikli araçlara yönelik artan talebi Avrupalı otomobil üreticilerine daha fazla zarar veriyor

Avrupa'daki elektrikli araç talebi, özellikle Çin menşeli elektrikli araçların ithalatına yönelik artan gümrük vergileri karşısında önemli ölçüde yavaşlamış olsa da Çin'de durum çok farklı.

Çin elektrikli araçları Avrupa’dan çok daha ucuz

Çin menşeli BYD ve Geely gibi yerli elektrikli araç üreticileri talepte belirgin bir artış yaşadı ve bu da Avrupalı otomobil üreticilerinin Çin'deki kâr ve satışlarını önemli ölçüde etkiledi.

Bunun başlıca nedeni, Çin elektrikli araçlarının Avrupa araçlarından çok daha ucuz olması ve aynı zamanda daha çevre dostu araçlara olan talebi karşılaması olarak görülüyor.

Ayrıca Avrupalı otomobil üreticilerine kıyasla daha fazla özellik ve daha modern tasarımlar sunuluyor.

Avrupalı otomobil üreticilerine yaptırım

Giderek gerginleşen AB-Çin ticaret savaşı, bazı gözlemcilerin Çin hükümetinin BMW, Audi ve Mercedes-Benz gibi ülkede önemli üretim tesisleri bulunan Avrupalı otomobil üreticilerine yaptırım uygulayabileceği yönünde spekülasyonlar yapmasına da yol açtı.

Bu durum daha fazla müşterinin bu markalardan uzak durmasına yol açmış ve Çin'deki satışlarda buna bağlı olarak bir düşüş yaşanmıştı. Ayrıca bu markalar da bu duruma uyum sağlamaya ve ülkedeki elektrikli araç tekliflerine daha fazla odaklanmak zorunda kalıyor.