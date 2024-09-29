Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bursa il genelinin, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren ise Bilecik il genelinde yerel etkili olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Bursa’nın kuzey ve batı kesimlerinde pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 10 ila 15 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette, yarın öğleden sonra saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek yıldırım ve sel gibi olumsuzluklara dikkat

Bu gece saatlerinden (Pazar) itibaren Bursa, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren ise Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.



Öte yandan Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının 10 derece ile İnönü, Beylikova ve Han; en yüksek hava sıcaklığının ise 25 derece ile Günyüzü, 21 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor