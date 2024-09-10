Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege için kuvvetli, İzmir çevreleri için ise çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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