  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor
Takip Et

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege için kuvvetli, İzmir çevreleri için ise çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Türker Ateş: Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor, iflas dalgası tsunamiye dönüşmek üzereTürker Ateş: Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor, iflas dalgası tsunamiye dönüşmek üzereGündem

 

Gündem
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Narin'in DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Bekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı
'784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı'