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Meteoroloji uyardı: Üç ilde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün başlayarak üç gün süreceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji uyardı: Üç ilde kuvvetli fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın üç gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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