Meteoroloji'den 60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin etti.

Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Fırtına bekleniyor

Rüzgarın; bugün İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de salı gece saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.