Meteoroloji'den Ankara'ya sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
Valilik de uyardı
Ankara Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 19, 2025
Ankara Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat❗️
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli… pic.twitter.com/Ngkuu6iTtE