Meteoroloji'den Ankara'ya sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Valilik de uyardı

Ankara Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."