Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için fırtına uyarısı: Sağanak yağış için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul için peş peşe uyarılar gelirken kentte fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, pazartesi günü yağışlı hava geri dönüyor. İstanbul Valiliği de kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu uyarıda da bulundu. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

HAKKÂRİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık