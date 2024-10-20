Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak, bölgenin yüksek kesimleri için yoğun kar uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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