Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Birçok il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevreleri için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün illere göre hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Aralık'a ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde bölgenin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu