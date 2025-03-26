Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığını duyurdu.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 26, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/kTuzhqDB3y
Dün akşam yapılan açıklamada da "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.