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Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."

Dün akşam yapılan açıklamada da "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

 

 

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