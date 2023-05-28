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MHP Lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Haber Merkezi
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MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu.

Bahçeli konuşmasında, "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah seçim hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

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