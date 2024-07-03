MHP lideri Devlet Bahçeli'den A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı

A Milli Futbol Takımı, rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalin kapısını araladı.Türk Milli Takımımızın bu başarısı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli takımımızı tebrik etti.

Bahçeli sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye’nin olsun."