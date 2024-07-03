MHP lideri Devlet Bahçeli'den A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
A Milli Futbol Takımı, rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalin kapısını araladı.Türk Milli Takımımızın bu başarısı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli takımımızı tebrik etti.
Bahçeli sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;
"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye’nin olsun."
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü…— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 3, 2024