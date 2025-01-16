MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı
MHP lideri Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetin geri çekilmesi talimatını verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetin geri çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu.
Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerini anımsatarak, "Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış,— Feti Yıldız (@YildizFeti) January 16, 2025
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