  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı
Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetin geri çekilmesi talimatını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı
Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetin geri çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerini anımsatarak, "Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan İstanbullulara "Yarısı Bizden" çağrısıBakan Kurum’dan İstanbullulara "Yarısı Bizden" çağrısıEkonomi

 

Morgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdiMorgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdiKüresel Ekonomi

 

Gündem
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü açılıyor
Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü açılıyor
Tarihi geçmiş ürün satıyorlardı: 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası
Tarihi geçmiş ürün satıyorlardı: 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına tedbir kararı
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına el konuldu
Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza
Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza
Fon ve hisse seçimlerinde nelere dikkat edilmeli?
Fon ve hisse seçimlerinde nelere dikkat edilmeli?
TESK’ten tatil için yola çıkacaklara uyarı! Palandöken: Toplu taşıma araçlarına öncelik verin
TESK’ten tatil için yola çıkacaklara uyarı! Palandöken: Toplu taşıma araçlarına öncelik verin