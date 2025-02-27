  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den Fatih Erbakan kararı! Talep geri çekildi
Takip Et

MHP'den Fatih Erbakan kararı! Talep geri çekildi

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den Fatih Erbakan kararı! Talep geri çekildi
Takip Et

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, Necmettin Erbakan’ın vefatının 14’üncü yılı dolayısıyla oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aradığını ancak geri dönüş alamadıklarını duyurdu.

"Talebimizi geri çektik"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli’nin, Türk siyasetinde önemli görevlerde bulunmuş Necmettin Erbakan’ı anmak için bir görüşme talebinde bulunduğu belirtilerek, “Sayın Genel Başkanımızın görüşme isteğine yanıt alınamamıştır. Bu nedenle talebimizi geri çektiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, merhum Erbakan’a Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AB'den ABD'ye tarife uyarısıAB'den ABD'ye tarife uyarısıKüresel Ekonomi

 

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi 'silah bırakma' çağrısına ilk tepkiler geldiTeröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi 'silah bırakma' çağrısına ilk tepkiler geldiGündem

 

Gündem
İşte Öcalan’ın çağrısına dünyadan tepkiler!
İşte Öcalan’ın çağrısına dünyadan tepkiler!
DEM Parti İmralı heyetinin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi
DEM Parti İmralı heyetinin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi 'silah bırakma' çağrısına ilk tepkiler geldi
Abdullah Öcalan’ın 'silah bırakma' çağrısına ilk yorumlar geliyor
DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın tarihi çağrısını açıkladı: 'PKK kendini feshetmeli'
'PKK kendini feshetmeli'
Öcalan'ın çağrısının adı: "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"
Öcalan'ın çağrısının adı: "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"
Öcalan'ın Türkçe ve Kürtçe okunacak çağrısını kimlerin okuyacağı belli oldu
Öcalan'ın Türkçe ve Kürtçe okunacak çağrısını kimlerin okuyacağı belli oldu