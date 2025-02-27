MHP'den Fatih Erbakan kararı! Talep geri çekildi

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, Necmettin Erbakan’ın vefatının 14’üncü yılı dolayısıyla oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aradığını ancak geri dönüş alamadıklarını duyurdu.

"Talebimizi geri çektik"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli’nin, Türk siyasetinde önemli görevlerde bulunmuş Necmettin Erbakan’ı anmak için bir görüşme talebinde bulunduğu belirtilerek, “Sayın Genel Başkanımızın görüşme isteğine yanıt alınamamıştır. Bu nedenle talebimizi geri çektiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, merhum Erbakan’a Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.