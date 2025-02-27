Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına siyasi partilerden peş peşe açıklama geldi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Öcalan’ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

AK Parti | Ala: Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesi. Özü bu. Biz de sonuca bakarız. Tabii bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız Türkiye olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri, ilk hükümeti kurduğu andan itibaren Türkiye’de terörle mücadelede nasıl bir politika izlediği bütün dünya tarafından biliniyor. O zamandan beri kararlı bir biçimde terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarma konusunda yapılması gerekenleri yaptı. AK Parti bütün bu süreçlerde gerçekten ciddi inisiyatifler aldı. En son çağrıya ilişkin de söyleyeceğimiz şey sonuca bakmalıyız, sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi muhatapları tarafından? Muhatabı kim? Muhatabı terör örgütü. Örgüt bu şansı değerlendirmeli ve bu çağrıya uymalıdır

CHP olağanüstü toplandı

Öcalan’ın çağrısının üzerine CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Lideri Özel’in başkanlık edeceği toplantının saat 19.00’da başlaması bekleniyor. MYK toplantısı sonrasında açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

MHP | Yönter: Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in Erdoğan-Bahçeli fotoğrafıyla ve "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder...." ifadeleriyle yaptığı paylaşımı da kendi hesabından yeniden paylaştı.

İYİ Parti | Usta: Sen kimsin de tarih yapıyorsun?

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta: Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan “Bahçeli’nin çağrısı Erdoğan’ın iradesi ile oluşan iklimde tarihi sorumluluğu üstleniyorum” demiş. Sen kimsin de tarih yapıyorsun? Tarihi kahramanlar yapar, kahramanlar yazar. Sen kahramanları kahpece katleden bir örgütün baş katilisin! Ama senden ziyade sana bu imkanı verenlere, seni bu pozisyona taşıyanlara yazıklar olsun!

İYİ Parti'den manidar hamle

İmralı heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını okunduğu gün, İYİ Parti Genel Merkezi'ne asılan pankarta dikkat çekti.

Partinin genel merkezine asılan pankartta "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı açıklama ardından başkentteki tüm dev ekranlarda ay yıldızlı Türk bayrakları dalgalandırıldı.

DEM Parti | Oluç: Bir sayfanın kapanmasının ön adımları atıldı

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç: Toplum barışa çok aç. İktidara ve devlete dedi ki ‘Türkiye’nin demokratikleşmeye ihtiyacı var, demokratik siyaset alanında, hukuk alanında atılması gereken adımların atılması gerekiyor. Bu noktada da hem iktidara hem de muhalefete çağrı yapmış oldu. Bir sayfanın kapanmasının ön adımları atıldı. Şimdi yeni bir sayfa açılacak ve bu sayfada Türk-Kürt ittifakının hem Türkiye açısından hem de bölge açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz

Gelecek Partisi | Davutoğlu: Yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir

DEVA Partisi | Babacan: Atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazır olacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını fesh etmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini fesh etmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazır olacağız.

DEVA Partisi | Ekmen: Muhalefet olarak meclis zemininde elimizden gelen bütün pozitif katkıyı veririz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Abdullah Öcalan’ın hazırladığı yazılı bir metnin okunmasının istenen etkiyi gösterip göstermeyeceği” sorusu üzerine Ekmen, “7 kişilik heyeti göz önüne aldığımızda, PKK açısından temsil gücü çok kuvvetli, sözüne güvenilir, itibarlı insanlar oradalar. Onların da toplumu aldattığını düşünecek değiller. Elbette görüntülü olmasını arzu ediyorlardı, bunu ifade ettiler ama görüntülü olmamasını bir ret gerekçesine dönüştürmeyeceklerdir. Bu günden sonra bir gencimizin daha ölmeyeceğini ve öldürmeyeceğini bilmek, gençlerimizin yaşayacak olmasına dair umut bizim için çok kıymetli bir şey. Umut ediyorum bu süreç başarıyla tamamlanır. Muhalefet olarak meclis zemininde elimizden gelen bütün pozitif katkıyı veririz

Yeni Yol | Kaya: ‘Silahı terk edin, miadı dolmuştur’ çağrısı herkesin kabul edebileceği bir çağrıdır

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya: Siyasette artık silahın, şiddetin ,terörün olmadığı bir ortamda, demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat şekilde insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir. Ve özellikle Terörle Mücadele Kanunu veya benzeri yasal düzenlemelerle kıskaca alınan düşünce ve ifade özgürlüklerinin önündeki engelleri, suçlamaları ve şeytanlaştırıcı dilin etkisini de mutlaka azaltır diye düşünüyorum. Bu manada sivil siyasetin önünü açar. Burada bir yol haritası, henüz mıntıka temizliği olarak tarif edilecek birçok alan var. Ama ‘silahı terk edin, miadı dolmuştur’ çağrısı herkesin kabul edebileceği bir çağrıdır.

Zafer Partisi | Şehirlioğlu: Süreci baltalayacağız!

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu: Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır. Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır. Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

HÜDA PAR | Ramanlı: Yeniden yapılan bu çağrı, muhatapları tarafından doğru değerlendirilir

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı: Umuyor ve diliyoruz ki 12 yıl aradan sonra yeniden yapılan bu çağrı, muhatapları tarafından doğru değerlendirilir, çağrıya uygun bir biçimde silah bırakılır ve örgüt kendini fesheder." dedi.