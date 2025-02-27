Sırrı Süreyya Önder: CNN sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz

İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okumadan önce açılış konuşması yaptı. Açıklama önce Abdullah Öcalan'ın mesajının 1,5 sayfa olacağına dair kulis haber yapan CNN'e için, "Burada mısınız?" diye soran Sırrı Süreyya Önder, "Üç sayfa mektupla geldik. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz" dedi.