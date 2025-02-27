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Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM Parti toplandı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" başlıklı çağrısının ardından DEM Parti MYK üyeleri ile İmralı Heyeti üyeleri toplandı.

Haber Merkezi
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Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM Parti toplandı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Elit World Otel'de açıklama yaptı.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol heyette yer alan isimler oldu.

Çağrı sonrası DEM Parti bileşenleri, DEM Parti MYK üyeleri ile İmralı Heyeti üyeleri toplandı. Toplantıda Öcalan'ın yaptığı çağrı ve mesajları değerlendirilecek.

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