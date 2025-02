İşte Öcalan’ın çağrısına dünyadan tepkiler!

Takip Et

DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da teröristbaşı Öcalan’ın çağrısını açıkladı. Öcalan, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" çağrısında bulundu. Çağrı, Türkçe ve Kürtçe okunurken, Arapça ve İngilizce olarak da servis edildi.

Çağrıyı kalabalık bir medya ordusu izlerken, dünya basınında da geniş yer buldu. Teröristbaşı Öcalan’ın açıklamasını dünya nasıl gördü?

“Büyük bir ilerleme olabilir”

Bloomberg, “Türkiye, Hapsedilen PKK Liderinin Çatışmalara Son Verme Çağrısına Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, “Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısı yaptı” ve “Bu adım, 40 yıllık mücadelenin çözümüne yönelik büyük bir ilerleme olabilir” ifadelerini kullandı. Haberde şöyle denildi:

"Kürt ayrılıkçı örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, militanlarına silah bırakma ve Türkiye’ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesini sona erdirme çağrısında bulundu.

Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) “kendini feshetmesi gerektiğini” söyleyen Öcalan, perşembe günü İstanbul yakınlarındaki cezaevinden, Kürt yanlısı DEM Partisi heyeti tarafından paylaşılan bir mesajla seslendi.

75 yaşındaki Öcalan artık PKK’nın günlük operasyonlarını yönetmese de bu çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için barış görüşmelerini yeniden canlandırma yolunda kritik bir önem taşıyor. Erdoğan, son kırk yılda on binlerce insanın hayatını kaybettiği Kürt sorununu çözmeyi, bölgede artan Kürt milliyetçiliği tehdidini bertaraf etmenin anahtarı olarak görüyor."

“Kendini resmen feshetme kararı alması gerektiği aktarıldı”

Reuters, “Hapisteki Kürt militan liderinden Türkiye ile çatışmalara son verme çağrısı” başlığı attığı haberde, “Silahların bırakılması için bir çağrıda bulunuyorum ve bu çağrının tarihsel sorumluluğunu üstleniyorum,” dedi Öcalan, DEM Partisi üyeleri tarafından okunan mektubunda. Heyet, Öcalan’ın partisine bir kongre düzenleyerek kendini resmen feshetme kararı alması gerektiğini söylediğini aktardı” denildi.

“Hâlâ birçok zorluk var”

Al-Monitor’dan Amberin Zaman, “Bölgedeki Kürtler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Öcalan’ın açıklaması, birçok kişinin Türkiye’nin popüler Kürt siyasetçilerinden Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere birçok siyasi tutuklunun serbest bırakılması ve PKK’lılar için af gibi adımlar içermesini umduğu bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Ancak önümüzde hâlâ birçok zorluk var.” ifadelerini kullandı.

“Belirsizlik korunuyor”

New York Times, “Türkiye’de Hapsedilen Kürt Lider, Militanlara Silah Bırakma Çağrısı Yaptı” başlıklı haberinde açıklamayı şu ifadelerle gördü:

"Öcalan’ın bu mesajı, 40 yılı aşkın süredir 40.000’den fazla insanın hayatına mal olan çatışmanın sona erme ihtimalini gündeme getirdi. Bu çağrı, Öcalan’ın Türkiye, Irak, Suriye ve İran’daki PKK üyeleri ve bağlantılıların üzerindeki derin etkisi göz önüne alındığında sınırları aşabilecek bir yankı uyandırabilir. Ancak, bundan sonra ne olacağına dair net bir işaret yoktu. Öcalan’ın çağrısına kimlerin nasıl uyacağını izleyecek bir mekanizmanın olup olmayacağı, silah bırakanlara ne olacağı ya da hükümetin bu süreç karşılığında ne teklif ettiği belirsizliğini koruyor. Öcalan’ın çağrısı, Türk yetkililer, Öcalan ve DEM partisi temsilcileri arasında yapılan bir dizi görüşmenin ardından geldi.”

“Kırılgan bir barışın başlangıcına işaret etti"

İngiliz The Guardian, Öcalan'ın çağrısının "kırılgan bir barışın" işareti olduğunu vurgulayarak örgüt içindeki farklı grupların çağrıya nasıl yanıt vereceğinin belirsizliğini koruduğunu yazdı.

"PKK lideri Kürt militan gruba silahsızlanma çağrısı yaparak Türkiye ile kırılgan bir barışın başlangıcına işaret etti" başlığıyla yayımladığı haberinde PKK lideri Öcalan'ın tarihî çağrısına yer vererek şu yorumda bulundu:

"Öcalan'ın mesajı, başta IŞİD militanlarıyla savaşan ve Suriye'nin doğusundaki iki büyük şehir de dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi kontrol altında tutan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmak üzere, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine yayılmış ve PKK ile bağlantılı olan Kürt silahlı gruplarını da etkileyecek."

"Öcalan'ın açıklaması, Suriye'de Türkiye destekli milislerle çatışan ve uzun süredir Türk saldırılarının hedefi olan SDG'yi daha da baskı altına alacak ve yalnızlaştıracak gibi görünüyor" denilen haberde, PKK içindeki farklı grupların Öcalan'ın çağrısına nasıl yanıt vereceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

“Siyasi riskleri Bahçeli'nin üstlenmesine izin verdi”

The Middle East Eye (MEE), "Bu süreç boyunca Erdoğan geri planda durarak siyasi riskleri Bahçeli'nin üstlenmesine izin verdi." ifadelerini kullandı.

MEE, PKK'nın üst düzey isimlerinin daha önce Öcalan'ın mesajına kulak vereceklerini ve buna göre hareket edeceklerini belirttiklerini vurguladı. Gazete, "Bu süreç boyunca Erdoğan geri planda durarak siyasi riskleri Bahçeli'nin üstlenmesine izin verdi." ifadelerini kullandı. Haberde, "Ankara'daki pek çok yetkili, hükûmetin Öcalan'la görüşmeye başlama motivasyonunun, İsrail ve İran arasında artan bölgesel gerginlikle bağlantılı olduğuna inanıyor" denildi.

“Bazı gruplar buna direnebilir”

Fransız Euronews, "analistlerin grubun liderliğinin Öcalan'ın yaptığı her çağrıya kulak vermesinin beklediğini, ancak grup içindeki bazı grupların buna direnebileceğini söylediğini" aktardı.

Euronews, Öcalan'ın çağrısını "Bu çağrı, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve on binlerce can kaybına yol açan çatışmayı sona erdirme potansiyeline sahip." diye nitelendirdi. Öcalan'ın örgüt üzerinde etkili olduğunu vurgulayan gazete, "analistlerin grubun liderliğinin Öcalan'ın yaptığı her çağrıya kulak vermesinin beklediğini, ancak grup içindeki bazı grupların buna direnebileceğini söylediğini" aktardı.