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DEM Parti İmralı heyetinin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Taksim'de yapılan basın açıklamasını yerli ve yabancı onlarca basın mensubunun takip ettiği görüldü.

Haber Merkezi
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DEM Parti İmralı heyetinin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi
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Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapacakları otele geldi.

Heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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