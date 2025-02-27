DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın tarihi çağrısını açıkladı: 'PKK kendini feshetmeli'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti, İstanbul Taksim'de bir otelde açıklama yaptı. Teröristbaşı Öcalan'ın yazılı ve fotoğraflı çağrısı Türkçe ve Kürtçe okundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okudu. Çağrı aynı zamanda Arapça ve İngilizce olarak da servis edildi.

Sırrı Süreyya Önder: Umudu yeşerteceğiz

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı okunmadan önce kısa bir konuşma yapan DEM Parti İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder açıklama yaptı.

Önder, şunları söyledi:

"Barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, dua eden bütün insanlarımıza teşekkürlerimizi bildirerek başlamak istiyorum. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik, filiz kütükten kuvvetlidir. Bunun nefesini bütün bir ülke kardeşlik ruhu içinde verme iradesiyle gittik. Bu umudu yeşerteceğiz. Bu ülke gülistana dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sayın Devlet Bahçeli'ye, sayın Özgür Özel'e, katkısı olan bütün muhalif partilere teşekkür ediyoruz. Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu bir kırılma."

Teröristbaşı Öcalan'dan tarihi çağrı: "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum"

Ahmet Türk, Öcalan'ın çağrısının Kürtçesini okudu, ardından açıklamanın Türkçesini Pervin Buldan okudu. Teröristbaşı Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" çağrısında bulundu.

Teröristbaşı Öcalan, şu çağrıda bulundu:

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir.

Tüm gruplar silah bırakmalı

Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nın; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, teröristbaşı Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısında olmayan notu paylaştı

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrı metnine koymadığı ancak not olarak paylaştığı detayı ise Sırrı Süreyya Önder açıkladı.

Önder, çağrı metni okunduktan sonra "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" dedi.

Üçüncü kez İmralı'ya giden heyette kimler yer aldı?

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer aldı. Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol heyette yer aldı..