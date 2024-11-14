MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' paylaşımı! Saati dikkat çekti

MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 3'üncüsünü ekledi. Paylaşımda "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" notu yer aldı.

Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/v2yUn21N7C — MHP (@MHP_Bilgi) November 14, 2024

Paylaşımın bugün saat 18.00'da gerçekleşmesi beklenen Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi öncesi yapılması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı. Dün yapılan ikinci paylaşımda "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilmişti.