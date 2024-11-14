  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' paylaşımı! Saati dikkat çekti
Takip Et

MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' paylaşımı! Saati dikkat çekti

MHP, "vakit tamam" paylaşımlarına üçüncüsünü eklerken, paylaşımın bugün saat 18.00'de yapılması beklenen Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde yapılması dikkat çekti. Paylaşımda "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' paylaşımı! Saati dikkat çekti
Takip Et

MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 3'üncüsünü ekledi. Paylaşımda "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" notu yer aldı.

Paylaşımın bugün saat 18.00'da gerçekleşmesi beklenen Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi öncesi yapılması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı. Dün yapılan ikinci paylaşımda "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilmişti.  

MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı: "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi"MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı: "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi"Gündem

 

MHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldıMHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldıGündem

 

Gündem
Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur
Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur
Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu kanal, beklentileri karşılamadığı için devredildi
Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu kanal, beklentileri karşılamadığı için devredildi
Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
İBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdi
İBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdi
19 ilçenin 2025 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı: İşte en yüksek ve en düşük bütçeli ilçe
19 ilçenin 2025 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı