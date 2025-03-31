MHP'li Büyükataman açıkladı: 'Bahçeli yakında mesaiye başlayacak'

Partilerin bayram ziyaretleri sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi ile Saadet Partisi bayramlaştı.

TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya’nın, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sorması üzerine, Büyükataman, "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" yanıtını verdi.

T24'te yer alan habere göre Kaya, Büyükataman’ın sözlerinin üzerine, "Meclis’te de bir yıllık bir sıra komşuluğumuz olduğu için sağ olsun Türkiye’nin birçok siyasi krizinde olduğu gibi onu hem bilgeliğiyle hem siyaset adamlığıyla, devlet adamlığıyla yönetmeyi başardı" ifadelerini kullandı.