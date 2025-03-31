Özgür Özel ilk kez isim verdi: 'İBB'ye kayyum atamak istiyorlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, muhalefetin iktidara karşı üstünlüğü ele geçirdiğini söyledi.

Yandaş medyanın, muhalefeti küçümseme ve karalama çabasının yerini tedirginliğe bıraktığını savunan Özel, “Şimdi yandaş kanallar küçümsemeyi, karalamayı, kibirle tepeden bakmayı değil, kendi içlerinde psikolojik iktidarın, üstünlüğün nasıl muhalefete geçtiğini, şimdi bunun nasıl geri alınacağını düşünüyorlar” dedi.

Üstünlüğün üç bileşeni olduğunu belirten Özel, bunlardan birinin “ahlaki üstünlük” olduğunu vurguladı. Bu üstünlüğü hiç kaybetmediklerini söyleyen Özel, “55 tane sabıkası olan gizli tanık, tecavüzden, kadına karşı tacizden, dolandırıcılıktan, rüşvetten sabıkası olan gizli tanıklar ya da birtakım eski AK Parti müteahhitlerinin iftiralarıyla yürüyen bir süreçte ahlaki üstünlük bizde olmayacak da kimde olacak?” ifadelerini kullandı.

"İktidarın tüm baskılarına rağmen muhalefet direniyor"

İktidarın tüm baskı araçlarına rağmen muhalefetin direndiğini belirten Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eski Ulaştırma Bakanı olan AK Parti Vekili Adil Karaismailoğlu'nun kayyum olarak atanmak istediğini söyledi:

"Saraçhane'ye kayyumu yollamak istemişken adında 'Adil' olan eskiden buranın genel sekreteri, Türkiye Cumhuriyeti bakanlık mevkiini işgal etmiş, trollden bozma siyasetçi olamamış birisini avuçlarını ovuşturup aman İBB'ye başkan oluyorum. Başbakan koydu olmadı. Meclis Başkanı koydu olmadı. Bakan koydu olmadı. İstanbullu çek elini dedi. Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan götürdüğü bir Ulaştırma Bakanı Eskisi'ni yakasına Abdurrahman Belediye Başkanımızın Adıyaman'da yapışıp da sallaya sallaya Adıyaman'dan dışarıya savurduğu kişiyi buraya kayyum yapmaya çalıştılar."

CHP lideri, Maltepe Mitingi’ne değinerek, halkın bu girişimlere tepkisiz kalmadığını ifade etti:

“Millet, millet bunları görüp de buraya 1 milyon 200 bin kişi, Maltepe’ye 2.2 milyon kişi toplanıp da psikolojik üstünlük bizde olmayacak da kimde olacak?”

Özel, dayanışma sandığına yapılan katkılara dikkat çekerek, halkın direncini şu sözlerle anlattı:

“İki elinde iki baston 96 yaşında nine Cumhuriyet Halk Partisi’nin dayanışma sandığına koşacak, 32 numara ayakkabısıyla anasının elinde 1,5 yaşında çocuklar anasıyla bir dayanışma sandığına, geleceğini kurtarmaya koşacak da psikolojik üstünlük senin trollerinde mi olacak? Elbette bizde olacak.”