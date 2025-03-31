  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi
Takip Et

Anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi
Takip Et

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tedavisi tamamlandı.

Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştuVolkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştuGündem
Ekonomi yönetiminin gündemi bayram sonrası yoğun! Bu veriler kritik olacakEkonomi yönetiminin gündemi bayram sonrası yoğun! Bu veriler kritik olacakEkonomi
Şartlar neler, limit ne kadar oldu? İşte ÖTV'siz araç alımında tüm merak edilenler...Şartlar neler, limit ne kadar oldu? İşte ÖTV'siz araç alımında tüm merak edilenler...Ekonomi
15.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?15.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?Ekonomi

 

Gündem
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' çağrısı
"Fesih çağrısı tarihi bir dönüm noktası"
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinde acı bilanço
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinde acı bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi başlıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor
Antalya'ya bahar ayında kar yağdı
Antalya'ya bahar ayında kar yağdı
Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu
Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu