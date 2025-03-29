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MHP'li Feti Yıldız: Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İBB soruşturması kapsamında tutuklananlar hakkında isim vermeden "Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi. Yıldız, ayrıca sağlık sorunları olan tutukluların infazının daha sonra yapılabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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MHP'li Feti Yıldız: Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı paylaşımda"tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi.

Son günlerde sıkça gündeme gelen "masumiyet karinesi" ve "düşman ceza hukuku" ifadelerine değinen Yıldız, "Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesine yabancıdır. Ceza Muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir" ifadelerini kullandı.

"Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur"

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir.

Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim…. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir."

Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan ve kalp rahatsızlığı olduğu bilinen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı. Avukatları Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulunmuştu. Polat, sağlık kontrolünün ardından tekrar koğuşuna alındı.

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