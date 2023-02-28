Millet İttifakı'nın adayında sona doğru: İYİ Parti'den tarih açıklaması

Seçimlerde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday gösterdi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra siyasilerin bölgedeki çalışmalarının yoğunlaşmasıyla Millet İttifakı'nın merakla beklenen adayının açıklanması gecikti. Altılı Masa'nın adayı kim olacak sorusu gündemdeki yerini korudu.

Altılı Masa'nın ortaklarından İYİ Parti'den bugün konuyu yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantısı hakkında bilgi verdi.

Millet İttifakı'nın adayı 2 Mart'ta belirlenecek

Kürşad Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu, dün gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesiyle ilgili mutlak bir anlaşma olduğu ya da pazarlık yapıldığı şeklindeki ifadeleri de yalanladı.

Aday isminin son toplantıyla birlikte belli olacağının altını çizen Zorlu, "Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim?

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi kulislerde öne çıkıyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu "doğru aday" olarak gördüklerini açıklamıştı.

İYİ Parti ise sürecin başından itibaren "kazanacak aday" vurgusu yapıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 yayınında, bir kriz yaşanmasını beklemediğini söyledi. Karamollaoğlu, görüşmelerde 2 ismin daha gündeme geldiğini açıkladı. Saadet lideri, bu isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Öte yandan Mansur Yavaş da katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 6'lı masanın en uygun kararı vereceğini vurgulayarak "Beni aday gösterirse benim için görevdir.” açıklamasanı yaptı.