Milli futbolcu Barış Alper'i hedef almıştı: Bakanlıktan açıklama geldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.
Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.
Ne olmuştu?
Hatay eski İl Spor Müdürü Murat Gevrek, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya mağlup olduğu EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı hedef gösteren Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı...' ifadelerini kullanmıştı.