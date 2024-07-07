Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 9. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu.
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A Milli Takımı, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Maçta ilk düdüğün çalmasıyla birlikte Hakan Çalhanoğlu rekora ortak oldu.
A Milli Takım'da maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 9. maçına çıktı.
Böylece Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu.
Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'te cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giymemiş, Çekya maçında ağları havalandırmıştı.
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