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Milli yıldız Arda Güler'den bir rekor daha

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Haber Merkezi
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Milli yıldız Arda Güler'den bir rekor daha
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Milli futbolcu Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri olarak rekor kırdı.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor:

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)

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