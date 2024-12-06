Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı

İki kez gökyüzü ile buluşan ve teknoloji gösterim uçağı olarak tasarlanan ilk prototip daha önceden kalkışlarında art yakıcı kullanmadan havalanmıştı. Üçüncü test uçuşu için çalışmalar sürerken motor açısından çok önemli bir adım daha atıldı.

TUSAŞ tesislerinde yer testlerinde uçak iki adet GE Aerospace yapımı F110-GE-129 tipi uçaklarını maksimum güç verecek şekilde çalıştırıldı. Normal devir testlerinden sonra artyakıcı devreye alındı.

Genel Müdür’den özel paylaşım

Çalışmalarla ilgili olarak TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, “Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz! Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir.

Geldiğimiz bu nokta sadece bugünü değil, yarının daha büyük hedeflerini de inşa etmemiz için bize ilham veriyor. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.