Milli Piyango büyük ikramiyesinin hangi ile ve kime çıktığı belli oldu

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucunda 400 milyon TL isabet eden biletin kime çıktığı netleşti. 31 Aralık 2023'te akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde, 400 milyon liralık büyük ikramiye onlinedan satılan bir bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Dağıtım garantisi olduğu için biletin sahibi ve nereye satıldığı da merak ediliyor. Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), tarafından yapılan açıklamayla Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin hangi ile ve kime çıktığı açıklandı.

"Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiği belirtilerek, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla, sosyal medya kanallarında yer alan "Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialar yalanlanmış oldu.

