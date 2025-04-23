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Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'da 23 gemiyi ziyarete açacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'da 23 gemiyi ziyarete açacak
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

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