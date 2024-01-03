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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi

MİT'in, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

 

 

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